Σοβαρό τροχαίο με μοτοσυκλέτα στον Κηφισό, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη Ελλάδα 07:39, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας