Ψυχικό: Βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του τοπογράφου

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει «στο φως της δημοσιότητας» ο Σκάι και αποτυπώνει «καρέ-καρέ» την άγρια δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό.

Με πλήρη ευκρίνεια καταγράφεται σε κοντινή λήψη, από κάμερα ασφαλείας κτιρίου στο σημείο, η στιγμή που ο άτυχος 54χρονος αφού έχει ακινητοποιήσει το όχημα του έξω από την επιχείρηση του για να το φορτίσει, δέχεται σχεδόν εξ επαφής από τον δράστη που έχει σταματήσει με σκούτερ δίπλα του, άλλες τέσσερις σφαίρες.

Ο 44χρονος δράστης προηγουμένως ρίξει άλλες 16 σφαίρες εναντίον του τοπογράφου και στο βίντεο έχει αποτυπωθεί να παίρνει το δεύτερο πιστόλι και αφού ελέγχει πίσω του να ρίχνει τις υπόλοιπες τέσσερις και να αποχωρεί.

Υπενθυμίζεται πως ο 44χρονος είχε προβεί σε μια πρόβα της δολοφονίας μόλις μια μέρα νωρίτερα.

Στα πλάνα, του βίντεο του ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, διακρίνεται με απόλυτη ψυχραιμία και «χειρουργικές κινήσεις» να βγάζει από τσαντάκι το δεύτερο όπλο και από πολύ κοντινή απόσταση να πυροβολεί τον 54χρονο στον οποίο και κατάφερε τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Ο 44χρονος, μετά τη δολοφονία κατευθύνθηκε σε κοντινό χώρο στάθμευσης που ανήκει στην αδελφή του. Εκεί άλλαξε ρούχα και όχημα για να μεταβεί στο σπίτι της συντρόφου του στο Ψυχικό.

Τα στελέχη του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, αναλύοντας όλα τα σχετιζόμενα με την υπόθεση βίντεο, αναζητούν πλέον τον συνεργό του για το έγκλημα αλλά και τον ηθικό αυτουργό.

Όσον αφορά την ηθική αυτουργία, υπάρχει τουλάχιστον ένας ύποπτος αλλά και τουλάχιστον τρεις ακόμη που σχετίζονται με τη δολοφονία.

Μάλιστα η εντολή για εκτέλεση του τοπογράφου φαίνεται να έχει δοθεί κάποιους μήνες πριν, από το νησί της Μυκόνου.

Πηγή: skai.gr

