Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου την περασμένη Τρίτη στο Νέο Ψυχικό, καθώς όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου, εξετάζουν 2- 3 ακόμα άτομα και εντόπισαν τη μοτοσικλέτα του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το βάρος των ερευνών «πέφτει» σε ένα άτομο που θεωρείτε βασικός ύποπτος.

Ο βασικός ύποπτος που εξετάζεται από την ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μάκη Συνοδινού και ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, o ύποπτος για τη δολοφονία του τοπογράφου που από εχτές το απόγευμα έχει προσαχθεί στη ΓΑΔΑ, είναι παλιός γνώριμος των Αρχών καθώς το όνομα του έχει εμπλακεί σε πολύκροτη υπόθεση απαγωγής εφοπλιστή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος αρνείται κάθε εμπλοκή του στη δολοφονία. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες εκτός του βασικού υπόπτου εξετάζονται από την Ασφάλεια ακόμα 2 - 3 άτομα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος του 54χρονου και το έχουν μεταφέρει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Οι Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του χθες από περιοχή της Αθήνας καθώς είχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να διαφύγει στο εξωτερικό.

Ο άνδρας αυτός, ελληνικής καταγωγής, έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της Αστυνομίας ως βασικός ύποπτος για την δολοφονία του 54χρονου μετά από ενδείξεις που βρέθηκαν από την ανάλυση του κινητού του θύματος στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ καθώς όσα βρέθηκαν εκεί «φώτισαν» πολλά σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή του Ψυχικού, όπου σημειώθηκε η δολοφονία, καθώς σε κάποιο σημείο εμφανίζεται ο δράστης να κατεβαίνει από την μηχανή του προκειμένου να σηκώσει διαφημιστική ταμπέλα που έριξε κατά λάθος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του η κίνηση αυτή έδωσε σημαντικά στοιχεία για τον δράστη καθώς «πρόδωσε» τον σωματότυπο του.

Πάντως μέχρι στιγμής ο σκληρός ποινικός, όπως τον χαρακτηρίζουν στελέχη της Αστυνομίας, αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής προσπαθούν να συλλέξουν όσα περισσότερα στοιχεία γίνεται προκειμένου να μπορέσουν οι εισαγγελικές Αρχές να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, καθώς έχει παρέλθει το χρονικό όριο για το αυτόφωρο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, για τους υπόλοιπους προσαχθέντες εξετάζεται το κατά πόσο συμμετείχαν στη δολοφονία παρέχοντας υποστήριξη στον δράστη.

Επιπλέον, συνεχίζεται η διαδικασία των καταθέσεων με τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση να έχουν μιλήσει με πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος αλλά και με συνεργάτες του τόσο στην Αθήνα όσο και στη Μύκονο, όπου είχε αναπτύξει μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα.

Εντοπίστηκαν απειλητικά μηνύματα από 2 άτομα στο κινητό του 54χρονου τοπογράφου

Πολύ σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν από την ανάλυση της τηλεφωνικής του συσκευής 54χρονου τοπογράφου που δολοφονήθηκε στο Ψυχικό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν αποστείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε τακτά χρονικά διαστήματα απειλητικά μηνύματα προς τον 54χρονο τοπογράφο, όπως προκύπτει από την πρώτη διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του θύματος από τα στελέχη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση εξετάζουν αν αυτές οι απειλές μπορούν να σχετίζονται με τη δολοφονία. Οι αποστολείς αυτών των απειλητικών μηνυμάτων αν και έχουν τοποθετηθεί στη λίστα των υπόπτων, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία ότι θα μπορούσαν να προβούν στη δολοφονία του 54χρονου. Οι απειλές φαίνεται ότι είναι σε επίπεδο επαγγελματικών διαφορών, αλλά σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, εξετάζεται το κίνητρο για τη δολοφονία του να είναι μικτό, δηλαδή συνδυασμός επαγγελματικών και οικονομικών διαφορών. Γι’ αυτό τον λόγο, οι αστυνομικοί δεν έχουν αποκλείσει ακόμα το ενδεχόμενο ηθικός και φυσικός αυτουργός να είναι το ίδιο πρόσωπο.



Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν λάβει 9 καταθέσεις από την Αθήνα και 6 από τη Μύκονο, θα λάβουν 2 ακόμα από άτομα που έχουν έρθει από τη Μύκονο προκειμένου να παρευρεθούν στην κηδεία, και αργότερα από τη σύζυγο του θύματος. Σε καμία από αυτές τις επίσημες καταθέσεις δεν φαίνεται να προσδιορίζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, σε πληροφοριακό όμως επίπεδο, αρκετοί έχουν μιλήσει για συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του προκειμένου να απαγγελθούν κατηγορίες.

