Κορίνθου-Πατρών: Νταλίκα πήρε φωτιά εν κινήσει – Εκτροπή κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική

Νταλίκα το απόγευμα της Δευτέρας πήρε φωτιά εν κινήσει στο 160χλμ στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών, στον κόμβο Διακοπτού, στο ρεύμα προς Πάτρα.
Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη και γίνεται εκτροπή των οχημάτων στην Παλιά εθνική οδό.
Επι τόπου έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής, περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομου και οχήματα της Ολυμπίας Οδού.
Πηγή: korinthostv.gr
