Κορίνθου-Πατρών: Νταλίκα πήρε φωτιά εν κινήσει – Εκτροπή κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική

Νταλίκα πήρε φωτιά εν κινήσει στην εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών – Εκτροπή κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική (φωτό)

Επι τόπου έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομου και οχήματα της Ολυμπίας Οδού

Νταλίκα το απόγευμα της Δευτέρας πήρε φωτιά εν κινήσει στο 160χλμ στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών, στον κόμβο Διακοπτού, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη και γίνεται εκτροπή των οχημάτων στην Παλιά εθνική οδό.

Επι τόπου έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής, περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομου και οχήματα της Ολυμπίας Οδού.

