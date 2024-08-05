Κορίνθου-Πατρών: Νταλίκα πήρε φωτιά εν κινήσει – Εκτροπή κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική

Νταλίκα το απόγευμα της Δευτέρας πήρε φωτιά εν κινήσει στο 160χλμ στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών, στον κόμβο Διακοπτού, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη και γίνεται εκτροπή των οχημάτων στην Παλιά εθνική οδό.

Επι τόπου έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής, περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομου και οχήματα της Ολυμπίας Οδού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.