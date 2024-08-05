Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κοκαΐνη στο λιμάνι του Πειραιά

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης η αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης και σε συνεργασία με το Γραφείο H.S.I. (U.S. Homeland Security Investigations) της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, εντοπίστηκαν εντός πλοίου που είχε καταπλεύσει στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Πειραιά τριάντα (30) συσκευασίες περιέχουσες ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους τριάντα τεσσάρων κιλών και τριακοσίων πενήντα τεσσάρων γραμμαρίων (34.354 γρ.).

Οι πλάκες κοκαΐνης είχαν τοποθετηθεί στον ψυκτικό μηχανισμό container με νόμιμο φορτίο μπανάνες που είχε φορτωθεί σε λιμένα του Εκουαδόρ.

Ακολούθησε έρευνα σε ακόμη δύο εμπορευματοκιβώτια με αρνητικά αποτελέσματα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ανευρεθείσες ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες εν συνεχεία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Πηγή: skai.gr

