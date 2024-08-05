Ελλάδα: 52 πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα

Σε 52 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι 42 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στον Πρόδρομο Αγρινίου σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας η φωτιά έχει περιοριστεί σε ρεματιά.

Ειδικότερα όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας οι 8 πιο επικίνδυνες πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα ήταν:

-Στις 11:02, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Χαβριάτα Κεφαλονιάς, δίπλα σε οικισμό. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα δασοκομάντος , 8 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι στις 11:30 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα του 112.

-Στις 11:10, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι Μεσσηνίας. Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

-Στις 11:22, πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μελία Έβρου. Η φωτιά ελέγχθηκε σε μισή ώρα και στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

-Στις 11:26, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πευκοδάσος Κιλκίς. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 40 λεπτά και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες, 1 ομάδα δασοκομάντος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου.

-Στις 15:18, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πρόδρομος Αγρινίου. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε μια ρεματιά και δεν υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 1 ομάδα δασοκομάντος, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν προς τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα ενώ το δεύτερο μήνυμα ήταν για απομάκρυνση από τον Πρόδρομο προς τη Γουριώτισσα.

-Στις 15:25, πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Δαβάκη Πρεσπών. Όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας η φωτιά έχει μπει και σε αλβανικό έδαφος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

-Στις 15:31, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτες Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 30 λεπτά. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

-Στις 16:17, πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μανδρότοπο, στο Παρανέστι Δράμας. Η φωτιά είναι σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο και δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

