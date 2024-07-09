Ο Φόβους για τη ζωή του που μάλιστα στάθηκε και η αφορμή για να μετακομίσει με την οικογένεια του στο Ψυχικό πριν από λίγους μήνες, φαίνεται πως είχε ο 54χρονος τοπογράφος μετά τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί το 2021 κοντά στο σπίτι του στο Χαλάνδρι.

«Ο τοπογράφος είχε τσακωθεί κατά το παρελθόν με τον … Φιλικό πρόσωπο του θύματος ανέφερε πώς ο 54χρονος ισχυριζόταν πώς ο… ήταν υπεύθυνος για το βάρος του επίθεση, έξω από την οικία του στο Χαλάνδρι. Ο σύντροφος του συλληφθέντα κατέθεσε ότι πριν από λίγους μήνες ο 44χρονος και η ίδια είχαν μεταβεί δύο φορές στο Μύκονο, όπου μεταξύ άλλων ο σύντροφος της είχε συναντήσει τον…», φέρεται να καταθέσει, άτομα από το περιβάλλον του 54χρονου, «φωτογραφίζοντας» γνωστή επιχείρηση. της Μυκόνου, με τον οποίο ο τοπογράφος είχε έρθει σε ρήξη για θέματα που αφορούσαν αγοραπωλησίες ακινήτων στο νησί.

Μετά τη σύλληψη του 44χρονου φερόμενου ως εκτελεστή, η αστυνομική έρευνα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο πλέγμα συμφερόντων με αιχμή τη Μύκονο αναζητώντας εκεί ακριβώς τον ηθικό αυτουργό.

Τα στοιχεία από το τηλέφωνο του θύματος ερευνούν οι αρχές κάνοντας ανακτήσεις των δεδομένων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα επαφές, επικοινωνίες και κινήσεις του θύματος αλλά και τα απειλητικά μηνύματα που ήδη οι αστυνομικοί γνωρίζουν πως έχουν λάβει στο παρελθόν.

Παράλληλα οι αρχές αναζητούν στοιχεία που θα συνδέσουν τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία με ύποπτο ηθικό αυτουργό , ενώ μελετούν τις επαφές του 44χρονου συλληφθέντα με άτομα που δραστηριοποιούνται στο νησί της Μυκόνου.

Οπως επισημαίνει η ΕΡΤ, στα εργαστήρια της αστυνομίας, ολοκληρώθηκε η έρευνα στα γάντια μηχανών που εντόπισαν στο σπίτι του δράστη, αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από την εξέταση σε δυο μαύρα μπουφάν μηχανές που βρέθηκαν στο σπίτι του 44χρονου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.