Φωτογραφίες του 54χρονου τοπογράφου από προηγούμενη παρακολούθησή του, φέρεται να εντοπίσθηκαν στο κρυφό κινητό του 44χρονου προφυλακισθέντα για την εν ψυχρώ δολοφονία στο Ψυχικό.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, ο 44χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει στη Μύκονο, και να συναντήθηκε με τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου του 54χρονου τοπογράφου.

Οι Αρχές, βρήκαν δύο κινητά τηλέφωνα του 44χρονου και στο ένα από αυτά βρέθηκε μία φωτογραφία του 54χρονου τοπογράφου. Όπως διαπιστώθηκε αυτή είχε τραβηχθεί το ίδιο χρονικό διάστημα που ήταν και οι δυο στη Μύκονο.

Υπενθυμίζεται πως ο 44χρονος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου και τα νέα ευρήματα – ντοκουμέντα φαίνεται να επιβαρύνουν την θέση του.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστήριξε στην απολογία του ότι δε γνώριζε το θύμα και την ώρα της δολοφονίας του ήταν για προπόνηση στο ΟΑΚΑ. Για τα ίχνη πυρίτιδας που βρέθηκαν στην ζώνη του ανέφερε ότι ίσως σχετίζεται με την προηγούμενη χρήση της.

