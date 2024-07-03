Βίντεο ντοκουμέντο από το καρτέρι που είχε στήσει ο δολοφόνος του 54χρονου τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό στις 2 Ιουλία, την ημέρα της εκτέλεσης, έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το in.gr φαίνεται ο δολοφόνος, λίγα λεπτά πριν ανοίξει πυρ εναντίον του τοπογράφου μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να σταθμεύει τη μηχανή του στην οδό Κρήτης. Εκεί περιμένει το θύμα μέχρι να εμφανιστεί αφού λίγο πιο κάτω βρισκόταν η εταιρεία του 54χρονου.

Μάλιστα, την ώρα που ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο φαίνεται να ρίχνει και μια ταμπέλα την οποία και σήκωσε στη συνέχεια.

Στο βίντεο φαίνεται η ώρα που φτάνει στο σημείο ο δράστης με το ρολόι να δείχνει 07:14. Ωστόσο, το καταγραφικό «χάνει» περίπου 12 λεπτά, με την πραγματική ώρα να είναι 07:26

Μία ώρα μετά, ο δράστης που φορά full face κράνος, μαύρο μπουφάν και καφέ παντελόνι θα πυροβολήσει εναντίον του 54χρονου τοπογράφου 21 φορές, με τις μισές - σύμφωνα με πληροφορίες- να βρίσκουν στόχο.

Στο βίντεο φαίνονται επίσης ξεκάθαρα οι πινακίδες από το scooter ωστόσο, οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν έπειτα από έρευνα ότι ήταν πλαστές.

Οι έμπειροι αστυνομικοί προσπαθούν να μελετήσουν τις κινήσεις του δράστη και να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν τη διαδρομή του, για να «καταγράψουν» τα χαρακτηριστικά του.

Είχε κάνει πρόβα μία ημέρα πριν τη δολοφονία

Σε ένα δεύτερο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το in φαίνεται ο ίδιος άνδρας μια ημέρα πριν με το ίδιο scooter να βρίσκεται πάλι στην οδό Κρήτης, διερχόμενος ανάποδα το δρόμο όμως.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Το ρολόι στο καταγραφικό γράφει 07:38 (πραγματική ώρα 07:50), με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι είτε ήταν η τελική πρόβα για την δολοφονική επίθεση, είτε για κάποιο λόγο ματαίωσες εκείνη την ημέρα τα σχέδιά του.

Και στα δύο βίντεο φαίνονται επίσης ξεκάθαρα οι πινακίδες από το scooter ωστόσο, οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν έπειτα από έρευνα ότι ήταν πλαστές.

Οι έμπειροι αστυνομικοί προσπαθούν να μελετήσουν τις κινήσεις του δράστη και να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν τη διαδρομή του, για να «καταγράψουν» τα χαρακτηριστικά του.

Αναζητούν και τον ηθικό αυτουργό - Οι 3 περιπτώσεις που μελετούν οι Αρχές

Όσον αφορά τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας τα μέτωπα είναι πολλά με τις Αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και να εξετάζχουν τρεις υποθέσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η μία περίπτωση αφορά δύο γεωτεμάχια 6.000 αγροτικών μέτρων και 4.000 αντίστοιχα τα οποία φαίνεται να ήταν το σημείο ρήξης του 54χρονου με έναν άνθρωπο που ασχολείται με κατασκευές στην Μύκονο.

Επίσης, οι Αρχές εξετάζουν την κόντρα θύματος με γνωστό επιχειρηματία της Μυκόνου για ψευδείς τοπογραφικές αποτυπώσεις, όπως υποστήριζε ο επιχειρηματίας ακινήτων.

Και τρίτον, ερευνούν μια δικαστική διαμάχη του επιχειρηματία στην Πάρο μετά την αγοροπωλησία ενός ξενοδοχείου από επιχειρηματικούς κύκλους με τους οποίους φαίνεται να συνεργαζόταν το θύμα.

Πηγή: skai.gr

