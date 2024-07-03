Σε 32 συλλήψεις αλλοδαπών προχώρησε η ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες σε Ομόνοια και Μεταξουργείο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών επιχειρησιακή δράση.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις των παραπάνω υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ασφαλείας, της Διεύθυνσης Τροχαίας, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση αναπτύχθηκε στις περιοχές της Ομόνοιας και του Μεταξουργείου και επικεντρώθηκε σε ελέγχους αλλοδαπών, όσον αφορά την κατοχή εγγράφων νομιμοποιητικών για την παραμονή τους στη χώρα και στον εντοπισμό διακινητών ναρκωτικών ουσιών, στη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, καθώς και στην πρόληψη πάσης φύσεως εγκληματικότητας.

Ελέχθησαν 658 άτομα, εκ των οποίων προσήχθησαν 177 αλλοδαποί για τον έλεγχο της παραμονής τους στη χώρα, από τους οποίους συνελήφθησαν 32, προκειμένου να εφαρμοστεί σε βάρος τους το διοικητικό μέτρο επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους, διότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα μας, ενώ οι υπόλοιποι χαρτογραφήθηκαν και αφέθηκαν.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν επιπλέον δύο αλλοδαποί -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, καθώς και ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διωκτικό έγγραφο.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 28 τροχονομικές παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, στέρηση άδειας οδήγησης, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου και άλλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

