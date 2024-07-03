Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 54χρονου τοπογράφου - μηχανικού εστιάζονται οι αστυνομικές έρευνες για τη χθεσινή εκτέλεση στο Νέο Ψυχικό.

Ο 54χρονος είχε μεταπηδήσει, απ’ ότι φαίνεται από τις τοπογραφικές εκθέσεις και τις αυτοψίες έργων στο Real Estate, τις αγοραπωλησίες και τακτοποιήσεις ακινήτων και κατασκευές σε Μύκονο, Ίο, Πάρο, Αντίπαρο, Σέριφο, Σύρο, ακόμα και Ρουμανία. Σε αυτές τις επεκτάσεις με υψηλό οικονομικό διακύβευμα, που φαίνεται να έχουν προκαλέσει έχθρες, αντιδικίες, ακόμα και δικαστικές διαμάχες, αναζητούν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και το κίνητρο της υπογραφής συμβολαίου σε βάρος του, αλλά φυσικά και τους εντολείς.

Οι 3 διαμάχες που φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει το αστυνομικό ενδιαφέρον

Είναι τρεις οι διαμάχες που φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει το αστυνομικό ενδιαφέρον. Η μία είναι με επιχειρηματία και εργολάβο στη Μύκονο, η άλλη με επιχειρηματία Real Estate στο ίδιο νησί και η τρίτη με επιχειρηματία στην Πάρο.

Περιστατικά ξυλοδαρμού στο παρελθόν

Το 54χρονο θύμα απ ότι φαίνεται λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του στη Μύκονο, φαίνεται να γνώριζε και τον αρχαιολόγο, ο οποίος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού τον περασμένο Μάρτιο στην περιοχή της Αττικής, στο ΚΑΤ και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες τα τελευταία πέντε χρόνια στο νησί της Μυκόνου. Και ο ίδιος απ ότι φαίνεται δύο φορές το 2020 είχε πέσει θύμα επίθεσης στη Μύκονο, χωρίς όμως να καταγγείλει αυτές τις δύο επιθέσεις. Ωστόσο, το 2021, τον Σεπτέμβριο κατέθεσε μήνυση κατ αγνώστων, για απλές σωματικές βλάβες, όταν έβγαινε από το σπίτι του στο Χαλάνδρι.

Το κίνητρο και ο ηθικός αυτουργός μπορεί να κρύβεται όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί πίσω από μια απλή καταπάτηση, μια αγοραπωλησία, μια τακτοποίηση ενός έργου, ακόμα και μια αλλαγή χρήσης έκτασης γεωργικής σε ένα οικόπεδο «φιλέτο».

Ο δράστης είχε ακολουθήσει και την προηγούμενη μέρα το θύμα

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ τον χαρακτηρίζουν εκτελεστή «μοναχικό λύκο», ο οποίος φαίνεται μάλιστα να είχε κάνει, είτε πρόβα εκτέλεσης την προηγούμενη μέρα, είτε να είχε ματαιώσει το δολοφονικό του σχέδιο για άγνωστους λόγους. Φαίνεται να κινείται και την προηγούμενη μέρα έξω από το σπίτι του θύματος, του υποψήφιου στόχου στο Χαλάνδρι, με τα ίδια ρούχα, το ίδιο σκούτερ, τον ίδιο ρουχισμό και το ίδιο κράνος. Έχουν δεκάδες βίντεο που έχει αποτυπώσει τις κινήσεις και την προσέγγιση και διαφυγή και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Αλλά αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό είναι πιθανότατα η προηγούμενη μέρα, προκειμένου να δουν πού ακριβώς έχει καταλήξει. Παράλληλα, θα αιτηθούν την άρση του τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου του θύματος, αναζητώντας επικοινωνίες και δοσοληψίες που μπορεί να βοηθήσουν τις έρευνες. Θα λάβουν καταθέσεις από το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ο συνέταιρός του και η σύζυγός του είναι σε κατάσταση σοκ και θα καταθέσουν τις επόμενες ημέρες.

Η νίκη 2 εκατ. ευρώ σε τυχερό παιχνίδι

Ο 54χρονος απ ότι φαίνεται την αγορά του πρώτου ακινήτου του την είχε κάνει πριν από αρκετά χρόνια κερδίζοντας 2 εκατομμύρια ευρώ σε τυχερό παιχνίδι, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Από κει και πέρα ξεκίνησε η επέκταση των δραστηριοτήτων του και στις κατασκευές και ο ίδιος, η σύζυγός του, ο συνεταίρος του και η σύζυγός του φαίνεται να έχουν να είναι κάτοχοι ακινήτων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε διάφορα κυκλαδίτικα νησιά.



