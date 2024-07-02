Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για την εκτέλεση του 54χρονου τοπογράφου - μηχανικού το πρωί της Τρίτης στο Ψυχικό. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο στη συμβολή της 25ης Μαρτίου και Κρήτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης ο οποίος επέβαινε σε μαύρο σκούτερ, φορούσε λευκό κράνος, μαύρα ρούχα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, φέρεται στοχευμένα να ακολούθησε την διαδρομή του άνδρα, άνοιξε πυρ και τον σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητό του. Επομένως, αποκλείουν το ενδεχόμενο να μην ήταν ο στόχος.

Στο σημείο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί συνέλεξαν τουλάχιστον 20 κάλυκες. Στο ηχητικό με τη στιγμή της δολοφονίας που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, ακούγονται τουλάχιστον 15 πυροβολισμοί και κατόπιν το κενό που καταγράφεται οι αστυνομικοί το αποδίδουν είτε στην εμπλοκή του 9αρι όπλου του δράστη, είτε σε αλλαγή γεμιστήρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι έρευνες για το κίνητρο της δολοφονίας προσανατολίζονται στις επαγγελματικές δραστηριότητές του που φέρεται να είχε το θύμα κυρίως σε Μύκονο, Πάρο και Ίο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής κάνουν λόγο για έναν εκτελεστή «μοναχικό λύκο» με ενδεχόμενη υποστήριξη. Μιλάνε για ένα συμβόλαιο θανάτου του 54χρονου με πιθανό κίνητρο τα οικοδομικά δρώμενα στο νησί της Μυκόνου και την «μαφία της οικοδομής» όπως την αποκαλούν.

Το θύμα ήταν συνιδιοκτήτης τεχνικού γραφείου με έδρα το Ψυχικό, το 80% όμως της δραστηριότητάς του ήταν στο νησί της Μυκόνου. Ο ίδιος φέρεται να ενεργούσε και αυτοψίες στη Μύκονο για λογαριασμό δημοτικών Αρχών ή πολεοδομιών.

Υπάρχουν αναφορές για ξυλοδαρμούς που είχε δεχθεί το θύμα στο νησί της Μυκόνου και μία καταγγελία κατά αγνώστων το 2021 για άτομα που επιτέθηκαν ή επιχείρησαν να επιτεθούν εναντίον του στο Χαλάνδρι.

Παράλληλα, οι Αρχές ψάχνουν να βρουν βίντεο και το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη, ενώ παίρνουν καταθέσεις από τους συγγενείς καθώς και το επαγγελματικό περιβάλλον του 54χρονου. Ερευνούν αν ο άνδρας απειλούταν ή είχε κάποια διαμάχη.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο:

Πάνω από 10 βίντεο αναλύουν οι αστυνομικοί για την εκτέλεση

Οι έμπειροι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών αλλά και των εγκληματολογικών εργαστηρίων δίνουν αγώνα δρόμου να αποκωδικοποιήσουν το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν από το σημείο της εν ψυχρω δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μάκη Συνοδινού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές από την περιοχή έχουν συλλέξει περισσότερα από 10 βίντεο τα οποία αναλύουν αναζητώντας το μοιραίο λάθος που πιθανόν έχει κάνει ο δολοφόνος και θα του στοιχήσει την ελευθερία.Ένα από αυτά τα βίντεο είναι και αυτό που παρουσιάζει ο skai.gr το οποίο χρονικά όπως λένε οι αξιωματικοί συμπίπτει με την δολοφονία του 54χρονου αλλά και με τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων οι οποίες κάνουν λόγο για έναν μαυροφορεμένο άντρα ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα τύπου βέσπα.

