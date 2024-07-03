Σε μια σύλληψη για τη φωτιά στα Γλυκά Νερά προχώρησαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Πρόκειται για 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς στη δασική έκταση στην περιοχή Γλυκά νερά Αττικής, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.675 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά που ξέσπασε πριν λίγες ώρες στα Γλυκά Νερά σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή φέρεται να οφείλεται στην πτώση drone στρατιωτικού τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο 35χρονος είναι ένας από τα τέσσερα άτομα που είχαν προσαχθεί νωρίτερα από την ΕΛΑΣ. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα 4 αυτά άτομα, εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας, φέρονται να πετούσαν drone, η πτώση του οποίου εξετάζεται ως αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Σημειώνεται πως ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Βίντεο με την πτώση του drone στην περιοχή

Εν τω μεταξύ, οι χρήστες του X, Αγγελος Χωριανόπουλος και Μάριος Αϋφαντής, ανήρτησαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της πτώσης

Βίντεο από το SARISA στο πεδίο της πτώσης. Δεν φαίνεται να έχει καεί ούτε να έχει προκαλέσει την φωτιά. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Δεν διακρίνονται ούτε χαρακτηριστικά της πυροσβεστικής ή της πολιτικής προστασίας. pic.twitter.com/IdZI9KlJRx

— Aggelos Chorianopoulos 𝕏 (@aggelos210) July 3, 2024

Αποκλειστικές φωτογραφίες από το drone Sarisa του στρατού από το οποίο προκλήθηκε η #φωτιά στον #Υμηττό. pic.twitter.com/TXJTKSO83J — Marios Ayfantis (@ayfantismarios) July 3, 2024

Η φωτιά

Η φωτιά που ξεκίνησε 14:20 το μεσημέρι, πήρε αμέσως διαστάσεις ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε, στη βόρεια πλευρά του Υμηττού.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν 100 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

