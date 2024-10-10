Με 900 ψηφιακές αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και διεκπεραιωθεί έχει αρχίσει η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της νέας υπηρεσίας για την ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ μέσω της υποδομής του gov.gr ολοκληρώνουν άμεσα τις σχετικές διαδικασίες απλουστεύοντας την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια. Η νέα υπηρεσία σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα και Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

Με τη νέα υπηρεσία διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών που δε διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και η διεκπεραίωση πολύπλοκων περιπτώσεων μεταβιβάσεων (μεταβιβάσεις από και προς νομικά πρόσωπα, μεταβιβάσεις ποσοστών προς έναν ή περισσότερους αγοραστές κ.ο.κ.). Επίσης, μειώνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι, αφού καταργείται η ταχυδρομική αποστολή της έντυπης αίτησης και των δικαιολογητικών από τα Κ.Ε.Π. προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία.

Πιο αναλυτικά, καταργείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Δελτίο τεχνικού ελέγχου σε ισχύ (ο έλεγχος γίνεται αυτόματα από την πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται η υποβολή ψηφιακών αιτημάτων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις).

Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ (ο έλεγχος γίνεται αυτόματα από την πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται η υποβολή ψηφιακών αιτημάτων που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις).

Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (αντλείται αυτόματα από την ΕΛΑΣ και εμφανίζεται στην αίτηση).

Παραστατικό τράπεζας για την κατάθεση του Τέλους Άδειας Οχήματος και του Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτου Οχήματος για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας (καθώς και όποια άλλη Περιφέρεια ενταχθεί εφεξής στις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος - ΔΙΑΣ).

Επιπρόσθετα αντλούνται πληροφορίες από την ΑΑΔΕ για την κατάσταση του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται πληροφορίες που προστατεύουν τον αγοραστή και δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της ψηφιακής μεταβίβασης, για παράδειγμα αν το όχημα είναι σε ακινησία, αν είναι κατασχεμένο, αν έχει δηλωθεί ότι έχει κλαπεί κ.ο.κ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγεται βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Η βεβαίωση φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr και ο νέος ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί με αυτή να ασφαλίσει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα υπηρεσία επεκτείνει την ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ οχήματος, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του gov.gr καθώς και της πλατφόρμας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (https://drivers-vehicles.services.gov.gr/).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ψηφιακών αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ και η ψηφιακή διαβίβαση και διεκπεραίωσή τους από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 13 Περιφερειών της χώρας, υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με μέριμνα του γενικού γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

