Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σήμερα το μεσημέρι στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όπου αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, στην οδό Αγίου Αντωνίου, με θύμα μία γυναίκα, σύμφωνα με το grtimes.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι το σώμα της άτυχης γυναίκας έχει εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με το rthess.gr, η γυναίκα ήταν 78 ετών. Παρασύρθηκε από λεωφορείο του ΟΑΣΘ, στη γραμμή 35.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Με βαθιά οδύνη ο ΟΑΣΘ ενημερώνει για τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, περίπου στις 12.10 το μεσημέρι, στο τέρμα της γραμμής 35, στα Μετέωρα, το οποίο κόστισε τη ζωή μίας γυναίκας.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, τους οποίους διερευνά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο, που ήταν σταματημένο και ακινητοποιημένο μετακινήθηκε, τραυματίζοντας θανάσιμα την άτυχη γυναίκα που διερχόταν από το σημείο.

Ο ΟΑΣΘ εκφράζει την συντριβή του για το δυστύχημα, εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια στους συγγενείς της εκλιπούσας και διαβεβαιώνει ότι θα διευκολύνει με κάθε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

