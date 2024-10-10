Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Τα ακτινίδιά μας χάνουν την αξία τους – Μαζεύονται όταν τα σάκχαρά τους είναι ακατάλληλα 

Καταγγελία για της άδειες συγκομιδής για τα ακτινίδια, νο1, καθαρά εξαγώγιμο προϊόν της Πιερίας, έκανε ο παραγωγός Μιχάλης Πάντζαλης

καταγγελία ακτινίδια

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ για της άδειες συγκομιδής για τα ακτινίδια,  νο1, καθαρά εξαγώγιμο προϊόν της Πιερίας, έκανε ο παραγωγός ακτινιδίων Μιχάλης Πάντζαλης. 

Όπως είπε, η συγκομιδή γίνεται όταν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις στα σάκχαρα του φρούτου, προκειμένου το ακτινίδιο και να είναι νόστιμο αλλά και να μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο. Τα τελευταία 20 χρόνια, η  συγκομιδή γίνεται αυτή την περίοδο, - πέρσι η άδεια δόθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα αλλά τον τελευταίο χρόνο – με τις αλλαγές στον καιρό, καύσωνα τον Ιούνιο και δροσιά τον Σεπτέμβρη – οι παραγωγοί είχαν πολύ πρώιμη χρονιά, με αποτέλεσμα  τα σάκχαρα του φρούτου να ανέβουν πολύ γρήγορα. 

«Αυτή η ημερομηνία συγκομιδής πλέον δεν εξυπηρετεί. Κάποιοι παραγωγοί θα έπρεπε να έχουν μαζέψει τα φρούτα από το χωράφι» δήλωσε ο κος Πάντζαλης. 

«Ο κάθε νομός θα πρέπει να βγάζει άδεια ξεχωριστά – άλλο κλίμα έχει η Καβάλα, άλλο η Άρτα, άλλο η Πιερία» είπε χαρακτηριστικά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark