Καταγγελία στον ΣΚΑΪ για της άδειες συγκομιδής για τα ακτινίδια, νο1, καθαρά εξαγώγιμο προϊόν της Πιερίας, έκανε ο παραγωγός ακτινιδίων Μιχάλης Πάντζαλης.

Όπως είπε, η συγκομιδή γίνεται όταν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις στα σάκχαρα του φρούτου, προκειμένου το ακτινίδιο και να είναι νόστιμο αλλά και να μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο. Τα τελευταία 20 χρόνια, η συγκομιδή γίνεται αυτή την περίοδο, - πέρσι η άδεια δόθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα αλλά τον τελευταίο χρόνο – με τις αλλαγές στον καιρό, καύσωνα τον Ιούνιο και δροσιά τον Σεπτέμβρη – οι παραγωγοί είχαν πολύ πρώιμη χρονιά, με αποτέλεσμα τα σάκχαρα του φρούτου να ανέβουν πολύ γρήγορα.

«Αυτή η ημερομηνία συγκομιδής πλέον δεν εξυπηρετεί. Κάποιοι παραγωγοί θα έπρεπε να έχουν μαζέψει τα φρούτα από το χωράφι» δήλωσε ο κος Πάντζαλης.

«Ο κάθε νομός θα πρέπει να βγάζει άδεια ξεχωριστά – άλλο κλίμα έχει η Καβάλα, άλλο η Άρτα, άλλο η Πιερία» είπε χαρακτηριστικά.



