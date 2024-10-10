Τρένο παρέσυρε ηλικιωμένο στο Μεταξουργείο

Αμαξοστοιχία παρέσυρε σήμερα και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην περιοχή του Μεταξουργείου, ο οποίος κινούνταν πεζός στην Κωνσταντινουπόλεως, στο ύψος της Λένορμαν.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11 το πρωί, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος επιχείρησε να περάσει από τη αφύλακτη διάβαση πεζών που υπάρχει στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.