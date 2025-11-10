Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Τρίπολη εξαιτίας της κακοκαιρίας, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εγκλωβίστηκαν και οδηγοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα σχολεία της Μεγαλόπολης έκλεισαν για προληπτικούς λόγους με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Μιχόπουλου και η πυροσβεστική δέχθηκε 13 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε υπόγεια της Μεγαλόπολης Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο κ. Μιχόπουλος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, «λόγω της βροχόπτωσης έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στην πόλη της Μεγαλόπολης, ενώ έχουμε ζημιές και στο οδικό δίκτυο. Αποφασίσαμε να κλείσουμε τα σχολεία, διότι υπήρχε κίνδυνος με τη μεταφορά των μαθητών, ενώ όταν έφθασαν μαθητές έξω από σχολεία, καταφέραμε, μαζί με την Πυροσβεστική, να μην προκληθεί κάποιο απρόοπτο με τα παιδιά».

Όπως πρόσθεσε, ο κ. Μιχόπουλος, «προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αφού συνεργεία του Δήμου, αλλά και ιδιωτών, καθαρίζουν τους δρόμους της Μεγαλόπολης από τα φερτά υλικά, ενώ η Πυροσβεστική αντλεί ύδατα από πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα».

Παράλληλα, ο δήμαρχος είπε ότι «η βροχόπτωση ήταν πολύωρη και έντονη και μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί που προλάβαμε καταστάσεις και γεγονότα, ώστε να μην έχουμε τα χειρότερα».

Επίσης, ανέφερε ότι «δεν έχουμε καταγράψει ακόμη ζημιές σε γειτονικές κοινότητες», συμπληρώνοντας ότι «είχαμε καθαρίσει εγκαίρως τα ρέματα της περιοχής».

Σύμφωνα με το arcadiaportal, τα νερά έχουν φράξει το γεφύρι της Μπαρμπουτσάνα.

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίζονται στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης από τη βροχόπτωση που πλήττει τη Μεσσηνία και την Αρκαδία. Κλειστός ο αυτοκινητόδρόμος στο ύψος των Παραδεισίων. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ ένα ρέμα το οποίο βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο έχει υπερχειλίσει με συνέπεια να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου.

Η κινητοποίηση στο σημείο είναι μεγάλη, καθώς κάποια αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα νερά και στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αλλά και η Τροχαία. Οι αρχές κάνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που προκαλούν προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου.

Προβλήματα και στην Κέρκυρα

Αρκετά ήταν τα προβλήματα και σήμερα το πρωί από την έντονη βροχόπτωση και στο νησί της Κέρκυρας. Αρκετά σημεία τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και περιφερειακά πλημμύρισαν.

Η έντονη κακοκαιρία πλήττει από χθες, Κυριακή το νησί όπου οι δυνατοί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρο ενώ κατέρρευσε και τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

