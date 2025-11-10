Προβλήματα έχει προκαλέσει στη Βόρεια Ελλάδα η έντονη κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει από χθες, Κυριακή και πλήττει τη χώρα μας. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στην Ήπειρο και στη Θεσσαλονίκη ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, Δευτέρα.

Σε Πρέβεζα, Λευκάδα, Φιλιππιάδα, και Μοναστηράκι Βόνιτσας πλημμύρισαν δρόμοι και έπεσαν δέντρα. Συγκεκριμένα, στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Η πυροσβεστική δέχθηκε από τουλάχιστον 10 κλήσεις και επενέβη σε 7 περιπτώσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ξεριζώθηκαν δέντρα κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα.

Το απόγευμα της Κυριακής, το κύμα κακοκαιρίας έπληξε και την Κέρκυρα. Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα.

Προβλήματα καταγράφηκαν χθες το πρωί και στη Λακωνία, με πλημμύρες και υπερχείλιση ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Μολάων. Στην περιοχή μεταξύ Μολάων και Νιάτων, όχημα παρασύρθηκε από τα νερά. Σώος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο ο οδηγός.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ για σήμερα, Δευτέρα έως και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Για σήμερα Δευτέρα (10-11-2025)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-2025) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Για το λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: skai.gr

