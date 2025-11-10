Την επέκταση του προγράμματος των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε του υπουργείο Υγείας. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσίασαν το νέο πλαίσιο έπειτα από την πιλοτική μέχρι σήμερα λειτουργία τους.

Η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι οι κινητές ομάδες υγείας «είναι μια υπηρεσία που ήρθε για να μείνει», επισημαίνοντας πως εντάσσονται πλέον μόνιμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Πρόκειται για ένα εργαλείο που αφορά την πρόληψη, τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, την παροχή τακτικών ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, αλλά και την άμεση παρέμβαση σε συνθήκες κρίσης», ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός.

Οι ΚΟΜΥ παρέχουν έξι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών: κλινικές και ιατρικές εξετάσεις, έκτακτες παρεμβάσεις, εφαρμογή εμβολιασμών, προαγωγή της υγείας και πρόληψη. Συμμετέχουν επίσης στα προγράμματα «Προλαμβάνω» και έχουν σημαντική συνεισφορά στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού ενηλίκων.

Κάθε κινητή ομάδα αποτελείται τουλάχιστον από γιατρό, νοσηλευτή, βοηθό νοσηλευτή και οδηγό, ενώ σταδιακά θα ενισχυθεί με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Οι δράσεις προγραμματίζονται μηνιαία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, βάσει των αναγκών κάθε περιοχής.

«Για παράδειγμα, εξετάζουμε πόσοι ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία χρειάζονται κατ’ οίκον φροντίδα, αλλά και τις ανάγκες εμβολιασμού παιδιών και ενηλίκων», εξήγησε η κ. Αγαπηδάκη.

Οι κινητές μονάδες καλύπτουν όλη την επικράτεια, με σταθερά σημεία σε απομακρυσμένες ή ορεινές περιοχές και κατ’ οίκον επισκέψεις σε αστικά κέντρα. Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούν ετησίως 500.000 πολίτες.

Οι πολίτες μπορούν να αιτούνται επίσκεψη μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1135, από τις 8:00 έως τις 16:00 καθημερινά, ενώ από τις αρχές του νέου έτους θα λειτουργήσει ψηφιακή πλατφόρμα στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ, όπου θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού ηλεκτρονικά.

Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι οι ΚΟΜΥ δεν αντικαθιστούν το ΕΚΑΒ, καθώς αφορούν τακτικές ή προληπτικές ανάγκες και όχι έκτακτα περιστατικά.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους ανέδειξε τη σύνδεση των κινητών ομάδων με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής:

«Κάθε μονάδα, όσο απομακρυσμένη κι αν είναι, μπορεί να συνδέεται με κέντρα υγείας ή νοσοκομεία, επιτρέποντας τη διάγνωση, την εκπαίδευση και την κατ’ οίκον παρακολούθηση των ασθενών. Ήδη σε 35 νοσοκομεία λειτουργούν σταθμοί τηλεϊατρικής».

Η πιλοτική φάση του προγράμματος περιέλαβε 5.000 κατ’ οίκον επισκέψεις σε 175 σημεία της χώρας, ενώ μόνο για τον Νοέμβριο προγραμματίζονται δράσεις σε 900 περιοχές, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα αναρτηθεί στο site του ΕΟΔΥ.

«Μιλάμε για μια καθολικά δωρεάν υπηρεσία, που αφορά ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει δραστικά τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας του πληθυσμού», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός.

Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε πολλά χωριά της χώρας οι κάτοικοι χρειάζονταν 100 ή 160 ευρώ πήγαινε-έλα με ταξί για μια απλή εξέταση ή συνταγογράφηση. Με τις κινητές ομάδες υγείας το Υπουργείο Υγείας μηδενίζει αυτό το κόστος και φέρνει την υγεία στην πόρτα του πολίτη».

