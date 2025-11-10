Ισχυρή καταιγίδα πλήττει από το πρωί την Αττική, με έντονες βροχές και κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας, μεταξύ αυτών, και στο κέντρο.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη και δεν λείπουν τα προβλήματα. Η Πυροσβεστική αναφέρει πως έχει δεχτεί κλήσεις για άντληση υδάτων στην περιοχή του Πειραιά, ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ενέργειες.

Στην υπόγεια διάβαση στο ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη έχει συσσωρευτεί πολύ νερό και στο σημείο βρίσκεται ειδικό συνεργείο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ενώ τα οχήματα δεν περνούν από το σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Ενδεικτικά και στον λόφο του Στρέφη έχουν δημιουργηθεί περιμετρικά μικροί καταρράκτες που φέρνουν με ορμή νερό στο οδόστρωμα, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι μοιάζουν με ποτάμια.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού της ΕΜΥ σήμερα, Δευτέρα, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

