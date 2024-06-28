Προσβάσιμα σε ΑμεΑ όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ στην Αθήνα μέχρι τέλος του 2025

Δεν θα υπάρχει λεωφορείο και τρόλεϊ στην Αθήνα που να μην είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2025» δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, κατά την 3η Συνεδρίαση της επιτροπής για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η συνεδρίαση διεξήχθη παρουσία του κ. Οικονόμου και του γενικού γραμματέα Ιωάννη Ξιφαρά, προέδρου της επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση των σημείων του «Εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση όλων των πολιτών.

«Στο πεδίο των μεταφορών θα προωθήσουμε πολιτικές που προάγουν τη συμπερίληψη, προκειμένου να μην αισθάνονται αόρατα τα άτομα με αναπηρία. Ήδη θέσαμε τον στόχο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, όλα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αττικής να είναι πλήρως προσβάσιμα. Και συγχρόνως, να αναπτυχθεί από την Ο.ΣΥ. η Υπηρεσία Μετακίνησης ΑμεΑ, με επιπλέον ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και οδηγούς, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες» δήλωσε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τις μεταφορές, Βασίλης Οικονόμου.

«Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μίας πιο ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας για όλους τους πολίτες, για μια Ελλάδα με όλους, για όλους. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εργάζεται αδιάκοπα για την επίτευξη των στόχων αυτών, προωθώντας την ισότητα, την καθολική προσβασιμότητα και τη συμπεριληπτική πολιτική» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

