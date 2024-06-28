Πανελλήνιες 2024: Στα 52 της χρόνια φοίτητρια μαζί με τα παιδιά της

Στόχευσε και πέτυχε αυτό που προσδοκούσε πάντα και σήμερα η χαρά της είναι διπλή, γιατί θα είναι φοιτήτρια μαζί με τα δύο της παιδιά.

Ο λόγος για την Ελένη Καλομοίρη από το Ηράκλειο Κρήτης, που επέστρεψε για δύο χρόνια στα θρανία του Εσπερινού Λυκείου και αποφάσισε να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις.

Mε την ανακοίνωση, σήμερα, των βαθμολογιών, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτι περισσότερο από χαρούμενη, αφού κατάφερε να πιάσει τη σχολή των ονείρων της, το Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης.

«Στα 18 μου, όταν είχα δώσει εξετάσεις, παρά την καλή επίδοση, δεν τα είχα καταφέρει. Φοίτησα σε μια ιδιωτική σχολή και έγινα βρεφοκόμος και αυτή είναι η δουλειά μου μέχρι και σήμερα. Βλέποντας τα παιδιά μου, που είναι σήμερα 20 και 21 ετών, να δίνουν πανελλαδικές και να επιτυγχάνουν στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, θυμήθηκα πόσο πολύ θα ήθελα να το προσπαθήσω και να μπορέσω να καταφέρω να περάσω έστω και σε αυτή την ηλικία στη σχολή που πάντα ήθελα» ανέφερε η κ. Καλομοίρη, που με τα 12.800 μόρια που συγκεντρώνει, έχει καταφέρει να πιάσει το στόχο της.

«Η χαρά μου είναι απερίγραπτη, γιατί δεν εγκατέλειψα και γιατί θυμήθηκα πόσο σημαντικό είναι να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνοντας πως με το πτυχίο του πανεπιστημίου θα καταφέρει να εξελιχθεί και επαγγελματικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

