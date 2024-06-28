Συνελήφθη στο Πόρτο Ράφι, 64χρονος καταζητούμενος από το Βέλγιο

Στη σύλληψη ενός 64χρονου Βέλγου υπηκόου, που καταζητείται με σκοπό την έκδοσή του στο εξωτερικό, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε συνεργασία με τη Δίωξη Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Λιμενικού.

Ο 64χρονος κατηγορείται για απείθεια, πλαστογραφία καθώς και για παράβαση του νόμου 4557/2018 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε σε όχημα στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο επέδειξε ταξιδιωτικά έγγραφα Βελγίου αμφιβόλου γνησιότητας.

Ακολούθησε έρευνα στο όχημα, όπου ανευρέθησαν ένα δελτίο ταυτότητας και μία άδεια οδήγησης Ρουμανίας με φωτογραφία του ίδιου αλλά με στοιχεία διαφορετικού κατόχου, τα οποία επίσης κρίθηκαν αμφιβόλου γνησιότητας, ενώ σε τσαντάκι χειρός που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 19.485 ευρώ.

Σε νόμιμη έρευνα στην οικία του στο Πόρτο Ράφτη, βρέθηκαν μία ελληνική ταυτότητα την οποία η αρχή έκδοσης είχε χαρακτηρίσει ως μη ενεργή και ένα ελληνικό διαβατήριο για το οποίο η εκδούσα αρχή είχε προβεί σε ακύρωση του.

Επιπροσθέτως εντοπίστηκαν το χρηματικό ποσό των 9.680 ευρώ, δύο μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και δύο φορητοί υπολογιστές, καθώς επίσης μία ταυτότητα και μία άδεια οδήγησης Βελγίου, από τον έλεγχο των οποίων προέκυψε ότι ο συλληφθείς καταζητείται με σκοπό την έκδοση του στο εξωτερικό.

Από τη Λιμενική Αρχή Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε συνολικά το ποσό των 29.165 ευρώ και όλα τα αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να προσαχθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

