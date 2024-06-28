Να κηρυχθεί ένοχος για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια ζήτησε ο Εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για τον προπονητή ιστιοπλοΐας που βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από καταγγελία αθλήτριας για περίοδο που ήταν ανήλικη.

Σε πρώτο βαθμό ο 40χρονος σήμερα, προπονητής έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για κατάχρηση σε ασέλγεια, ενώ είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία για βιασμό. Ωστόσο, στο Εφετείο δικάζεται και για τον βιασμό μετά από έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία.

Την καταγγελία σε βάρος του είχε κάνει 23χρονη, σήμερα, αθλήτρια Ιστιοπλοΐας, μετά από προτροπή της ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου, η οποία σε ηλικία 12 -13 ετών είχε προπονητή τον κατηγορούμενο σε επαρχιακή πόλη.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, η ανήλικη αθλήτρια είχε υποκύψει σε απειλές του προπονητή "ότι θα γίνουν ρεζίλι οι γονείς σου" και άλλα και εξαιτίας αυτών πιέστηκε να προβεί στις ερωτικές πράξεις". Σύμφωνα με την κρίση του, ο κατηγορούμενος με την ομολογία του διευκόλυνε τη διαδικασία. "Θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος και έχει διαπράξει τις πράξεις αυτές, αλλά δεν είναι ένα τέρας" ανέφερε στους δικαστές.

Όπως είπε ο Εισαγγελέας "Ο κατηγορούμενος τα αρνείται αυτά. Ωστόσο είναι καταγεγραμμένο στην απολογία του, ότι είπε: "έκανα λάθος και έπρεπε να περιμένω να το ήθελε". Είπε αυτό και άλλαξε θέμα. Εδώ ισχύει το ρητό γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέει.. Μέσα στο δικό του μυαλό ίσως να πίστευε πως ό,τι και να γίνει, θα καλυφθεί με το γάμο. Μου δίνει την εντύπωση ότι έμμεσα επιβεβαιώνεται ο βιασμός. Χρησιμοποίησε εξαναγκαστικά μέσα..Υπήρξαν κουβέντες του κατηγορούμενου που στο ανήλικο μυαλό λειτούργησαν για να την εξαναγκάσουν στις πράξεις αυτές".

Νωρίτερα, στην απολογία του ο προπονητής επανέλαβε την θέση του/ ότι αυτό που συνέβη με την ανήλικη, κατά τον επίμαχο χρόνο, αθλήτρια , ήταν "έρωτας" και λέγοντας πως "αγάπησε πραγματικά" το θύμα. Είπε, επίσης, πως το κορίτσι δέχθηκε "πλύση εγκεφάλου" από την μάνα της για να πειστεί "ότι βιάστηκε" .

Όπως ανέφερε, αφού απήγγειλε στίχους από τον Ερωτόκριτο και από τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου " Είχα την αίσθηση ότι στο πρωτόδικο θα σπάσει .(σ.σ η αθλήτρια) Γιατί δεν μπορεί όλες αυτές τις αναμνήσεις να τις μετέτρεψες σε βιασμό. Κρίμα που αντάλλαξες τον πρώτο έρωτα της ζωής σου με βιασμό". Σε άλλο σημείο της απολογίας είπε "Ντρέπομαι, δεν με τιμάει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρόδωσα αυτό που αγάπησα".

Εισαγγελέας: Ήσασταν 29 ετών, μια αναστολή δεν είχατε;

Κατηγορούμενος: Αν την είχα δεν θα ήμουν εδώ. Με ρούφηξε αυτό. Δεν με ένοιαζε ότι ήμουν προπονητής. Είχα σκοπό το γάμο. Υπήρχε τεράστια έλξη... Δικαιολόγησα τον εαυτό μου γιατί θα έσβηνε η αμαρτία, θα ερχόταν η αποκατάσταση της πράξης αυτής, με το γάμο.

Ο 40χρονος αναφερόμενος στην κατηγορία του βιασμού είπε ότι θεωρεί πως η αθλήτρια "θέλει να το πιστέψει (ότι βιάστηκε) γιατί έτσι τη συμφέρει. Θα ήταν ανισόρροπο να το δεχόταν ότι τα έφτιαξε με το δάσκαλο της. Εδώ εγώ το λέω. Έχει μάθει από μια οικογένεια που ζει από αυτό, που κάνει καταγγελίες".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.