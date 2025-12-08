Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ. για επίθεση στο ΑΤ Κυψέλης: Εμφανίστηκαν από διαφορετικές κατευθύνσεις

«Φαίνεται ότι εμφανίστηκαν από διαφορετικές διευθύνσεις 5 έως 6 άτομα τουλάχιστον», δήλωσε στον ΣΚΑΙ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφορικά με τη χθεσινή επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Η ίδια ανέφερε πως τα άτομα αυτά προκάλεσαν φθορές και σε κάποιο υπηρεσιακό όχημα, εκτός του αστυνομικού τμήματος, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος αστυνομικός και στη συνέχεια διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο προς διαφορετικές διευθύνσεις. Σημείωσε πως υπήρξαν κάποιες προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ δήλωσε πως πραγματοποιείται έρευνα από την Κρατική Ασφάλεια για να ταυτοποιηθούν τα άτομα, πως υπάρχει καλό βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή και ευρήματα από τις βόμβες μολότοφ. «Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο. Βέβαια, ήταν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά οι δράστες. Θα χρειαστεί κάποια έρευνα για να ταυτοποιηθούν τα άτομα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Έκανε λόγο για μια εγκληματική πράξη. «Καταλαβαίνετε ότι η επίθεση με μολότοφ αποτελεί απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένας άνθρωπος μπορεί να τραυματιστεί ακόμα και θανάσιμα. Καταλαβαίνετε ότι αν είχε επεκταθεί η πυρκαγιά και δεν είχαν επιληφθεί οι συνάδελφοι, θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί εκτεταμένες φθορές και κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, Όχι μόνο για αστυνομικό.»

Πηγή: skai.gr

