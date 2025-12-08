Λογαριασμός
Ζάκυνθος: Σε δομή αδέσποτων στον Πύργο το σκυλί που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι

Σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο βρίσκεται από χθες το απόγευμα το σκυλί που επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι στον Άγιο Λέοντα

Σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων στον Πύργο βρίσκεται από χθες το απόγευμα το σκυλί που το Σάββατο το μεσημέρι επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι στον Άγιο Λέοντα.

Μετά από συνεννόηση του Δήμου Ζακύνθου, έφτασαν στο νησί εκπαιδευτές και μετέφεραν τον σκύλο στην Ανδραβίδα, όπου έγινε αιμοληψία και ακολούθως πήγε στη δομή φιλοξενίας στον Πύργο. Εκεί θα παρακολουθηθεί από κτηνιάτρους και ειδικούς η συμπεριφορά του ζώου και θα αποφασιστεί το μέλλον του.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κόκκορης μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ερωτηθείς γιατί ο Δήμος δεν μπόρεσε να αναλάβει την όλη διαδικασία, απάντησε ότι δεν έχει κτηνιάτρους, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει δύο προσκλήσεις, στις οποίες όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση.

