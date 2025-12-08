Ομάδα αγροτών προσπαθεί να πλησιάσει το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ωστόσο δύο αστυνομικές κλούβες έχουν στήσει φραγμό εμποδίζοντάς τους να προσεγγίσουν.

Κομβόι με τουλάχιστον 25 τρακτέρ έχει παραταχθεί στο δρόμο, με αποτέλεσμα αγρότες και αστυνομικοί να διαπληκτίζονται έντονα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι κάθετοι ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο ζητώντας να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Από πλευράς της αστυνομίας, αυτό δεν γίνεται αποδεκτό με τους αγρότες να επιμένουν πως θα φέρουν και άλλα τρακτέρ στην Καρδίτσα, παραμένοντας όσο χρειαστεί για να ολοκληρώσουν την διαμαρτυρία τους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας καταγγέλλει τον υπουργό και τον καλεί να δώσει εντολή να ανοίξουν τους δρόμους.

«Θα περάσουμε με τα τρακτέρ», τονίζουν οι αγρότες, ενώ σημειώνουν πως «οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».





Ο αποκλεισμός του γραφείου του υπουργού αποφασίστηκε χτες, Κυριακή, στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, στη συνέλευση αποφασίστηκε αντιπροσωπεία του μπλόκου, να συμμετάσχει στον αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο την Πέμπτη, στις 10 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

