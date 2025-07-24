Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 55χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), μετά την έκδοση εντάλματος για εμπρησμούς με πρόθεση στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε οχήματα και κάδους

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς, κατά το διάστημα από 21 Μαΐου έως 1 Ιουλίου, φέρεται να προκάλεσε οκτώ διαδοχικές πυρκαγιές σε οχήματα και κάδους απορριμμάτων στις οδούς Θερμοπυλών, Αγησιλάου, Πλαταιών και Γρανικού, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Οι ενέργειές του χαρακτηρίζονται ως "εμπρησμός από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση", γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στις συγκεκριμένες περιοχές.

Μετά τη σύλληψή του, ο 55χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, όπου και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του εν αναμονή της τακτικής δικάσιμου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση τυχόν εμπλοκής του σε επιπλέον περιστατικά εμπρησμού στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

