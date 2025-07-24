Επιχείρηση απομάκρυνσης αυθαίρετου εξοπλισμού από τις παραλίες του Πολύχρονου και της Καλλιθέας Χαλκιδικής πραγματοποίησε σήμερα συνεργείο του Δήμου Κασσάνδρας στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου.

Η επιχείρηση έγινε παρουσία εκπροσώπων της Κτηματικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, χωρίς προειδοποίηση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Αφαιρέθηκαν αυθαίρετες κατασκευές, πακτωμένες ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπά αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί χωρίς άδεια, καταλαμβάνοντας τον κοινόχρηστο χώρο των ακτών.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος επισημαίνει ότι τα κατασχεμένα αντικείμενα δεν επιστρέφονται και οδηγούνται σε μονάδα ανακύκλωσης. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν σε όλη την Κασσάνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

