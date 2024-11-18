Πολυτεχνείο: 25.000 άτομα στην πορεία - 7 συλλήψεις και 157 οι προσαγωγές

Με τη συμμετοχή -25.000- ατόμων πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις-πορείες, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για την ομαλή διεξαγωγή των ανωτέρω εκδηλώσεων, κατήρτισε και υλοποίησε ένα σύγχρονο και ευέλικτο επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση προστατευμένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, τόσο για τη διευκόλυνση της ασφαλούς συμμετοχής στις συναθροίσεις-πορείες, όσο και για την προστασία των εγκαταστάσεων και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης.

Οι συναθροίσεις-πορείες που έλαβαν χώρα στους οδικούς άξονες Σταδίου, Πανεπιστημίου, Λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, εξελίχθηκαν και έληξαν ομαλά σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν επιφορτισμένες για τον έλεγχο ατόμων, προσήχθησαν -157- άτομα πριν την εκκίνηση και κατά τη διάρκεια της πορείας, εκ των οποίων συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής 7 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Πηγή: skai.gr

