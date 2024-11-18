Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι αρχές στη Λάρισα. Πρωταγωνιστής του επεισοδίου είναι 34χρονος που κατηγορείται ότι χτύπησε την σύντροφό του και στη συνέχεια, αφού «πιάστηκε» το χέρι της στο τζάμι πόρτας του αυτοκινήτου του, την έσυρε με το αυτοκίνητό του στο οδόστρωμα, προκαλώντας της τραύματα.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η κοπέλα στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, μετά από καβγά, τη χτύπησε και την τράβηξε από τα μαλλιά.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με το onlarissa ωστόσο, είχε και συνέχεια καθώς ο 34χρονος της πήρε το κινητό τηλέφωνό της, μπήκε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να φύγει. Η 30χρονη τον ακολούθησε και, σε μικρή απόσταση από το σημείο του αρχικού καβγά, επιχείρησε να πάρει πίσω το κινητό της.

Ο 34χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ οδηγούσε, έκλεισε το τζάμι της πόρτας του συνοδηγού, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί το χέρι της κοπέλας και να τη σύρει για κάποια μέτρα στο οδόστρωμα, προκαλώντας της νέες σωματικές βλάβες στα πόδια και στο σώμα.

Μετά την καταγγελία του συμβάντος στην αστυνομία, ο 34χρονος αναζητήθηκε από τους αστυνομικούς, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

