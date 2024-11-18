Καταγγελία για την «Οδύσσεια» που βιώνουν ασθενείς με τη συνταγογράφηση εξετάσεων τέθηκε στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, μεταφέρθηκαν καταγγελίες ασθενών, οι οποίοι προσπαθούν επί 3 μήνες να βρουν ραντεβού σε αγγειοχειρουργό σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, ασθενής που κατάφερε να βρει ραντεβού σε γιατρό σε απογευματινό ιατρείο, πλήρωσε 48 ευρώ για να του γράψει εξετάσεις. Ωστόσο, δεν υπήρχε ημερομηνία σε κέντρο για να γίνουν, με αποτέλεσμα να λήξει το παραπεμπτικό. Στη συνέχεια πήρε παράταση της συνταγής κάνοντας τελικά τις εξετάσεις.

Για να τις δει ο γιατρός ξαναέκλεισε ραντεβού και πλήρωσε ξανά 60 ευρώ καθώς ο γιατρός από επίκουρος είχε γίνει καθηγητής.

Στο μεταξύ στον υπουργό, τέθηκε ακόμα μία καταγγελία πατέρα ο οποίος είπε ότι εκτελέστηκε συνταγή με το ΑΜΚΑ της 5χρονης κόρης του, η οποία ουδέποτε έχει πάει σε νοσοκομείο.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι σοβαρή και θα εξεταστεί.

Πηγή: skai.gr

