Σκηνές απείρου κάλλους σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (16/11) μέσα σε εκκλησία στο Χαλάνδρι, ανάμεσα σε έναν 61χρονο και έναν 57χρονο ιερέα.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, οι δύο ιερείς πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστη αιτία, αφήνοντας άφωνους τους πιστούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον ναό.

Το περαστικό συνέβη στο γραφείο του Ιερού Ναού που βρίσκεται δεξιά από την είσοδο. Η πόρτα όμως ήταν ανοιχτή με αποτέλεσμα οι πιστοί να ακούσουν ένα απίστευτο υβρεολόγιο μεταξύ των κληρικών, αλλά και σπρωξίματα και χειροδικία από πλευράς του 57χρονου.

Μετά από παρέμβαση των ψυχραιμότερων η διένεξη έλαβε τέλος, ενώ οι δύο κληρικοί είναι πειθαρχικά ελεγκτέοι.

Πηγή: skai.gr

