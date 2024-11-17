Πορείες για το Πολυτεχνείο στην Πάτρα: 6 προσαγωγές

Υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο και στην Πάτρα.

Έγιναν 6 προσαγωγές.

Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές ατόμων, οι οποίες όπως σημειώνει το Best, είχαν προληπτικό χαρακτήρα, γύρω από το πρώην Παράρτημα

Ηρεμία επικρατεί στο κέντρο της Πάτρας μετά την ολοκλήρωση των επετειακών πορειών για το Πολυτεχνείο.

Τα άτομα που παρέμεναν στο πρώην Παράρτημα αποχώρησαν.

Νωρίτερα στο κέντρο της πόλης πραγματοποιήθηκαν δυο συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η μια στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας - τμήμα της οποίας μετέβη στο μνημείο Τεμπονέρα- και η δεύτερη στο πρώην Παράρτημα, αποτελούμενη από φοιτητές και εκπαιδευτικούς φορείς.

