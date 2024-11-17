Πορεία για το Πολυτεχνείο στην Αθήνα: 150 προσαγωγές και 7 συλλήψεις

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή, λόγω της πορείας για την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σε 150 προσαγωγές ατόμων και 7 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία μετά από ελέγχους που έγιναν σε διάφορές περιοχές του κέντρου της Αθήνας πριν την έναρξη της πορείας.

Χωρίς εντάσεις στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε η μαζική πορεία.

Φοιτητικοί σύλλογοι με κεντρικά συνθήματα «Το Πολυτεχνείο ζει σε αγώνες μας καλεί» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», φορείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η Πλεύση Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25, κόμματα κι οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν σε Ομόνοια και Πανεπιστήμιο και κατευθύνθηκαν προς την αμερικανική πρεσβεία και στη συνέχεια στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Του συλλαλητηρίου προπορευόταν ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 κρατώντας πανό με σύνθημα «Αντίσταση για πάντα στο φασισμό».

Παράλληλα μαζική αντιμπεριαλιστική πορεία με κεντρικά συνθήματα «Το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί», «Ούτε γη, ούτε νερό, στους φονιάδες των λαών», «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι», «Ένας αιώνας αγώνας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία», πραγματοποίησε το ΚΚΕ με κατεύθυνση την ισραηλινή πρεσβεία. Στην πορεία το «παρών», έδωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας.

Νωρίτερα, όταν έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου, φοιτητικοί σύλλογοι κρατώντας μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση και με πορεία κατευθύνθηκαν στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη περιμένοντας να ξεκινήσει ο κύριος όγκος της διαδήλωσης. Στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κ.Ο. Νίκος Παππάς, στο μπλοκ του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ συμμετείχε και η πρόεδρος της Πλέυσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ξεχωριστή πορεία πραγματοποίησε το «μπλοκ» της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Φοιτητές - μέλη της ΠΑΣΠ που συνόδευαν την ιστορική σημαία έφτασαν λίγο πριν τις 15:30 μπροστά από το Πολυτεχνείο, άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία φώναξαν συνθήματα όπως «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» και συνεχίσαν την πορεία τους προς την αμερικανική πρεσβεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.