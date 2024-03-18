Λογαριασμός
Επεισόδιο με 4 τραυματίες στον Πολύγυρο Χαλκιδικής – Δέχτηκαν επίθεση από 15 άτομα

Ειδικότερα, δύο 28χρονοι, ένας 23χρονος και ένας 27χρονος δέχτηκαν επίθεση από 15 άτομα, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής οι λόγοι της επίθεσης

Επεισόδιο με 4 τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής  στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, δύο 28χρονοι, ένας 23χρονος και ένας 27χρονος δέχτηκαν επίθεση από 15 άτομα, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής οι λόγοι της επίθεσης.

Τα τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με τραύματα στο νοσοκομείο ενώ ένας εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας από τους δράστες είχε ρόπαλο, ενώ οι υπόλοιποι επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας.

Πηγή: Thesstoday.gr

