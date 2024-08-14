Πνιγμός 8χρονης- Χαλκιδική: Οι πισίνες κατασκήνωσης δεν τηρούσαν προδιαγραφές

Στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των πισινών εντός της κατασκήνωσης στην οποία βρέθηκε νεκρή η 8χρονη προχώρησε σήμερα, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της δημοτικής επιτροπής, ο Δήμος Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 2016 που θέτει τα κριτήρια για την άδεια λειτουργίας των κατασκηνώσεων ορίζεται ότι η πισίνα, δηλαδή η κολυμβητική δεξαμενή, πρέπει να είναι «σε οριοθετημένο χώρο ασφαλή για τα παιδιά περιφραγμένο κατάλληλα με σταθερή περίφραξη ύψους 1,20 μ. για να εξασφαλίζεται η χρήση της με την επίβλεψη του απαιτούμενου για τη λειτουργία της προσωπικού (ναυαγοσώστες)».

Ο Δήμος Κασσάνδρας εξέδωσε άδεια λειτουργίας στις δύο πισίνες της κατασκήνωσης τον Αύγουστο του 2022.

Οπως αναφέρει η Καθημερινή, στη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης που έγινε σήμερα, ανακάλεσε τις άδειες καθώς αποδείχθηκε ότι έχουν τροποποιηθεί δεδομένα βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνεδρίασης αναφέρθηκε πως έπειτα από επιτόπιο έλεγχο στην κατασκήνωση προέκυψε ότι σε μία πισίνα «ένα τμήμα της περίφραξης της κολυμβητικής δεξαμενής δεν υφίσταται όπως προβλέπεται σε οριοθετημένο χώρο ασφαλή για τα παιδιά περιφραγμένο κατάλληλα […] καθώς υπήρχαν σημεία από τα οποία ήταν δυνατή η πρόσβαση των παιδιών στην κολυμβητική δεξαμενή».

Αναφορικά με τη δεύτερη πισίνα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι «δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα σωσίβια (2) και (1) κοντάρι, ενώ δεν υπάρχουν σημάνσεις για τα βάθη».

Παράλληλα, φαίνεται πως το άτομο που είχε οριστεί από την εταιρεία προκειμένου να είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση της λειτουργίας των δύο κολυμβητικών δεξαμενών προς τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές – υγρονομικές τουριστικές – αστυνομικές και λοιπές με τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών διατάξεις, δεν έχει προσληφθεί κατά το έτος 2024 από την ιδιοκτήτρια εταιρεία και δεν έχει οριστεί άλλος υπεύθυνος.

