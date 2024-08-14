Τον νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκήνωσης στην οποία πνίγηκε η 8χρονη αναζητεί η αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr ο εισαγγελέας έχει διατάξει πραγματογνωμοσύνη στην πισίνα της κατασκήνωσης, στον χώρο δηλαδή όπου το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Θέλει να διαπιστώσει εάν είναι κατάλληλες οι συνθήκες για την ασφάλεια και τη φύλαξη παιδιών, ενώ ίδιο έλεγχο έχει διατάξει και συνολικά στην κατασκήνωση, καθώς εάν εντοπιστούν παραλείψεις, ενδέχεται ακόμη και το σφράγισμά της.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ομαδάρχισσα αφέθηκε ελεύθερος και ο αρχηγός της κατασκήνωσης, ο οποίος κατηγορείται και αυτός για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας.

Παρόλα αυτά οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο του αυτοφώρου ψάχνουν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες και στον νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκήνωσης, ο οποίος είναι κάτοικος Αθηνών και ηλικίας 72 ετών.

Βαρύ το κλίμα στη γειτονιά του παιδιού

Την ίδια ώρα, η γειτονιά στην περιοχή της Ξηροκρήνης, του δήμου Θεσσαλονίκης βιώνει τον δικό της πόνο για την απώλεια του κοριτσιού.

Συγγενικά πρόσωπα έχουν συγκεντρωθεί στην κατοικία του παιδιού αναζητώντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα: πώς και γιατί βρέθηκε το παιδάκι μόνο του στην πισίνα της κατασκήνωσης, που είχε ως αποτέλεσμα τον πνιγμό του – σύμφωνα και με την ιατροδικαστική εξέταση. Τα ευρήματα «έδειξαν» ότι το παιδάκι πέθανε από πνιγμό, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι εντοπίστηκε μόνο του μέσα στην πισίνα της κατασκήνωσης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η απουσία του κοριτσιού έγινε αντιληπτή όταν η αρμόδια ομαδάρχισσα ξεκίνησε να κάνει καταμέτρηση των παιδιών από τα σπιτάκια. Τότε, σήμανε συναγερμός σε όλη την κατασκήνωση και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του παιδιού. Δυστυχώς, όμως, λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην πισίνα, με τις συνθήκες για τα ακριβή αίτια να ερευνώνται.

Το παιδάκι αρχικά μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, χωρίς τις αισθήσεις του. Από εκεί έγινε η διακομιδή προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ανακοίνωση εξέδωσε η κατασκήνωση για τον θάνατο της 8χρονης, τονίζοντας πως «Θα συνδράμουμε με κάθε τρόπο στη διερεύνηση των συνθηκών».

