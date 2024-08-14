Ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για τον θάνατο του οκτάχρονου κοριτσιού σε πισίνα κατασκήνωσης στην Κρυοπηγή της Χαλκιδικής. Ο λόγος για τον 34χρονο, αρχηγό της κατασκήνωσης, ιδιότητα που συνηθίζεται να δίνεται σε παιδικές κατασκηνώσεις, ο οποίος οδηγήθηκε τα ξημερώματα στο Αστυνομικό Τμήμα της Κασσάνδρας.

Για το συμβάν συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης και η 19χρονη ομαδάρχισσα της οκτάχρονης, που είχε την εποπτεία του 8χρονου παιδιού, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι τη δίκη.

«Οι κατασκηνωτές βρίσκονταν στα δωμάτιά τους για τη μεσημεριανή ανάπαυση και διαπιστώθηκε ότι έλειπε μια κατασκηνώτρια. Αμέσως ομάδα στελεχών άρχισε να την αναζητά στους χώρους της κατασκήνωσης». Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Ιδιοκτησία της κατασκήνωσης, στην οποία πνίγηκε η 8χρονη το απόγευμα της Τρίτης.

Οπως γράφει το thestival πρόκειται για την “Κατασκηνωτική Εκπαιδευτική Α.Ε.” που λειτουργεί μια από τις πιο γνωστές κατασκηνώσεις της Βόρειας Ελλάδας στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Η ανακοίνωση κυκλοφόρησε περίπου 12 ώρες μετά την τραγωδία. Η Εταιρεία παρουσιάζει συνοπτικά όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν του μοιραίου συμβάντος.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 19χρονης ομαδάρχισσας της άτυχης 8χρονης με την κατηγορία της έκθεσης. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος και άλλων προσώπων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας “Κατασκηνωτική Εκπαιδευτική Α.Ε.:

«Σήμερα Τρίτη 13 Αυγούστου αφού είχε ολοκληρωθεί το μεσημεριανό φαγητό και οι κατασκηνωτές βρισκόταν στα δωμάτια τους για τη μεσημεριανή ανάπαυση διαπιστώθηκε ότι έλειπε μία κατασκηνώτρια. Αμέσως ειδοποιήθηκε το αρχηγείο της κατασκήνωσης και ομάδα στελεχών άρχισε να την αναζητά στους χώρους της κατασκήνωσης.

Η κατασκηνώτρια εντοπίστηκε στην πισίνα χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Στην κατασκηνώτρια παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και με τη χρήση απινιδωτή από το ιατρικό προσωπικό της κατασκήνωσης και το ΕΚΑΒ που καλέστηκε αμέσως στον χώρο.

Ασθενοφόρο μετέφερε την κατασκηνώτρια στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και κατόπιν στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια της κατασκηνώτριας μας και θα συνδράμουμε με κάθε τρόπο τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.