Φωτιά στην βορειοανατολική Αττική: Μέχρι στιγμής 78 κατοικίες ακατάλληλες

Από χτες Τρίτη τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν στο πεδίο και πραγματοποίησαν ελέγχους και αυτοψίες σε κτιριακές υποδομές σε περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής μετά τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, με περισσότερους από 60 μηχανικούς και πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 8 Δήμους της Αττικής, έχοντας ήδη καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Ειδικότερα, οι αυτοψίες των κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚ έλαβαν χώρα σε πυρόπληκτες περιοχές των Δήμων Βριλησσίων, Διονύσου, Μαραθώνα, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Χαλανδρίου και Ωρωπού, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους Δήμους, καθώς οι επισκέψεις και οι αυτοψίες εδράζονται στην καθοδήγηση και ενημέρωση από τα στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνολικά μέχρι τώρα, στους παραπάνω Δήμους της Αττικής, διενεργήθηκαν 130 αυτοψίες σε κτίρια, εκ των οποίων 112 σε κατοικίες, 13 σε αποθήκες, 2 σε δημόσια κτίρια και 3 σε επαγγελματικούς χώρους.

Από αυτές τις αυτοψίες έχει προκύψει πως 78 κατοικίες χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες προς χρήση και κατεδαφιστέες («κόκκινες») και προσωρινά ακατάλληλες προς χρήση που απαιτούν επισκευαστικές εργασίες («κίτρινες»), με την κατανομή στις δύο κατηγορίες να είναι 34 και 44 αντίστοιχα. Το σύνολο των κτιρίων σε αυτές τις δύο κατηγορίες ανέρχεται σε 92, περιλαμβάνοντας, πέραν των κατοικιών, αποθήκες και λοιπούς χώρους. Επίσης, 38 κτίρια, κατοικίες και αποθήκες, χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση («πράσινα») με κάποιες -ενδεχομένως- ελαφριές ζημιές.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ και τις επόμενες ημέρες στην Αττική, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους Δήμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα αιτήματα των πολιτών.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως από σήμερα Τετάρτη 14 Αυγούστου, οι Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής είναι στο πεδίο και πραγματοποιούν αυτοψίες σε επιχειρήσεις, έχοντας καταγράψει, μέχρι τώρα, 22 περιπτώσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

