Ιός Δυτικού Νείλου: 10 θάνατοι ασθενών- 21 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Από την αρχή της περιόδου 2024, μέχρι τις 14 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 76 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 57 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 19 κρούσματα είχαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 21 νέα εγχώρια κρούσματα.

Έχουν καταγραφεί επίσης δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλη χώρα του εξωτερικού (δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση).

Έχουν καταγραφεί 10 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 60 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 80 έτη, εύρος 61 - 92 έτη).

Κρούσματα λοίμωξης έχουν καταγραφεί σε οικισμούς στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας, Λευκάδας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Αχαΐας, Θεσπρωτίας, νοτίου τομέα Αθηνών, Αργολίδας, Ροδόπης και στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό, σε ετήσια σχεδόν βάση κατά την τελευταία δεκαετία, υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ως εκ τούτου, θεωρούνταν πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την τρέχουσα περίοδο 2024, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, τόσο σε γνωστές όσο και -πιθανά- σε νέες περιοχές.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, έχουν καταγραφεί - εκτός από τη χώρα μας - κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Κροατία και Σερβία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία, αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

