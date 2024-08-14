Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες της Περιφέρειας Αττικής στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες οι αυτοψίες όλων των πυρόπληκτων επιχειρήσεων από τα κλιμάκια των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου ακολούθως να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Από τους ελέγχους προέκυψαν τα εξής:

- Στον τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε 10 επιχειρήσεις εκ των οποίων 8 αφορούν θερμοκήπια, μια φυτώριο και μια κτηνοτροφική μονάδα. 'Απασες υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά και θα λάβουν πρώτη (προσωρινή) αποζημίωση κατηγορίας από 2.000 έως 4.000 ευρώ.

- Στον τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε 19 επιχειρήσεις. Εξ αυτών θα λάβουν πρώτη (προσωρινή) αποζημίωση κατηγορίας από 2.000 έως 4.000 ευρώ οι 9. Να σημειωθεί ότι 7 από τις εταιρικές μονάδες βρέθηκαν κλειστές ή δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης, και θα επανελεγχθούν την Παρασκευή 16 Αυγούστου, ενώ για μια εξ αυτών ελέγχεται η άδεια λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, τα μέλη των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής αρχικά πραγματοποιούν τον διά ζώσης έλεγχο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε επιχείρηση, συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους νόμιμους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, εκδίδουν το πόρισμα με την εκτιμώμενη ζημιά και ακολούθως προσκομίζουν τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.

Οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης και ολοκληρώθηκαν, δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες τάχιστα, όπως ακριβώς αποφασίστηκε στην ευρεία κυβερνητική σύσκεψη της Τρίτης 13 Αυγούστου στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

