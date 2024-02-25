Πλοιάριο με 112 μετανάστες εντοπίστηκε στα νότια της Κρήτης

Ένα ακόμη σκάφος όπου επέβαιναν πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης, από παραπλέον σκάφος, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Υπολογίζεται ότι πρόκειται για 112 άτομα που αναμένονται νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Μάλιστα, στην περιοχή όπου αναμένεται να φτάσουν οι μετανάστες, έχει ήδη αρχίσει να στήνεται όλος ο μηχανισμός, προκειμένου οι άνθρωπο αυτοί να έχουν τη φροντίδα που χρειάζονται.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

