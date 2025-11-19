Πλήθος συλλήψεων στην Κρήτη για ναρκωτικά, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις και απάτες

Σειρά συλλήψεων για διάφορα αδικήματα πραγματοποίησαν το τελευταίο 48ωρο οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, με τις υποθέσεις να αφορούν παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, κλοπές, απάτη και ανεπιτήρητο ποιμνίο.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου συνέλαβαν 55χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λασιθίου. Οι αποφάσεις αφορούσαν παραβάσεις του νόμου περί ανεπιτήρητου ποιμνίου κατ’ εξακολούθηση και αγροτική φθορά με ζημιά άνω των 600 ευρώ.

Η συνολική ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί ανέρχεται σε 70 μήνες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, στο Ηράκλειο, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, δύο ανηλίκων και μιας 23χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για κλοπή.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, οι τρεις δράστες εισήλθαν σε επιχείρηση, όπου η 23χρονη απασχόλησε την υπάλληλο και οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν τέσσερις φιάλες αλκοολούχων ποτών, αξίας περίπου διακοσίων ευρώ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τους δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους, ενώ τα αφαιρεθέντα προϊόντα αποδόθηκαν στον παθόντα.

Επιπλέον, συνελήφθη ακόμη μία ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Υποθέσεις απάτης και ναρκωτικών στην Κρήτη

Σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού συνέλαβαν 71χρονο ημεδαπό για υπόθεση απάτης. Σύμφωνα με καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και, με το πρόσχημα διευθέτησης υπόθεσης ατυχήματος συγγενικού της προσώπου, την έπεισε να παραδώσει σε άγνωστο το ποσό των 700 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 71χρονο, ο οποίος παρέλαβε τα χρήματα. Το ποσό κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Στα Χανιά, συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός για ψευδή κατάθεση και παραβάσεις του νόμου περί Ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων στον Δήμο Κισσάμου, ο άνδρας δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Ωστόσο, από την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου διαπιστώθηκε η αληθινή του ταυτότητα και ότι εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, με ποινή κάθειρξης 8 ετών για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Στην κατοχή του και σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι και ζυγαριά ακριβείας, ενώ κατασχέθηκε και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Στο Λασίθι, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν 35χρονο αλλοδαπό για παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικές ουσίες. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15,2 γραμμάρια κάνναβης. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Τέλος, στο Ρέθυμνο, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης συνέλαβαν τρία άτομα, ηλικίας 43, 26 και 21 ετών, για υπόθεση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε δωμάτιο ξενοδοχείου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

