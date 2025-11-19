Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Προφυλακίστηκαν ακόμη 9 κατηγορούμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ακόμη εννέα κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, ανεβάζοντας τον αριθμό των κατηγορουμένων που οδηγούνται στη φυλακή στους 14.

Συνολικά 44 άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση με τις τηλεφωνικές απάτες.

Σε βάρος των κατηγορουμένων οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

