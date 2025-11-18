Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τυμπάκι, στην Κρήτη, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα την ώρα που - όπως αναφέρει το e-mesara.gr - κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από σκάγια στο χέρι και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού.

Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία έσπευσε στο σημείο για διερεύνηση των συνθηκών του πυροβολισμού.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.



