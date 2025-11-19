Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο, προβλήματα στην ύδρευση της κωμόπολης

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή της Καστοριάς, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στο Νεστόριο, στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party.

Τα ορμητικά νερά του ποταμού έχουν πλημμυρίσει τους υπαίθριους χώρους, προκαλώντας ζημιές στα πέτρινα στηθαία των όχθεων, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι – σημείο αναφοράς της περιοχής – καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ο δήμαρχος Νεστορίου, Χρήστος Γκοσλιόπουλος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «το νερό που κατεβαίνει από το Γράμμο έχει τέτοια ορμή που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Η υπερχείλιση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στα δύο αντλιοστάσια που υδρεύουν την κωμόπολη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προληπτικά η τροφοδοσία νερού για υγειονομικούς λόγους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η παροχή νερού από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές του Νεστορίου σταμάτησε μέχρι να διαπιστωθεί αν τα νερά του ποταμού έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών».

Η έντονη βροχόπτωση επηρέασε και άλλες περιοχές του Γράμμου, όπου, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος, καθώς και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούνται από υλοτόμους».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άλλα προβλήματα σε οικισμούς και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Η Πυροσβεστική επενέβη σε μία περίπτωση για την απομάκρυνση πεσμένου δέντρου στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης.

