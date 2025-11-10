Σοκαριστικό βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση μιας γυναίκας κοντά στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, στην προσπάθεια της να διασχίσει τον δρόμο το πρωί της Δευτέρας και να περάσει απέναντι, παρασύρθηκε με σφοδρότητα από διερχόμενο αυτοκίνητο, και πετάχτηκε στον αέρα, όπως φαίνεται στις εικόνες που δημοσιεύει το creta24.

Σοκαρισμένοι, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να την βοηθήσουν.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.