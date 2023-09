Πλημμυρίζει η λίμνη Κάρλα στον Βόλο - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα σε Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο Ελλάδα 21:42, 09.09.2023 linkedin

Μεγάλες ποσότητες νερού από τον πλημμυρισμένο Πηνειό, κινείται από την πεδιάδα της Λάρισας προς το Στεφανοβίκειο και τον Ριζόμυλο,και το νερό καταλήγει στη λίμνη Κάρλα